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30 мая, 13:36

Путин заявил о терроре на Украине против гражданского населения

На Украине развязан террор против мирных граждан, из-за чего они "слова не имеют". Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Граждане Украины, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения", сказал российский лидер, отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой в ходе посещения центра "Зотов" в Москве.

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Также Владимир Путин в ходе этой встречи заявил, что Россия нанесла удар по украинскому центру принятия решений. По его словам, речь идёт о штабе военной разведки страны.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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