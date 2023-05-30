Путин заявил о терроре на Украине против гражданского населения

На Украине развязан террор против мирных граждан, из-за чего они "слова не имеют". Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Граждане Украины, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой в ходе посещения центра "Зотов" в Москве.