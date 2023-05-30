Путин заявил о терроре на Украине против гражданского населения
На Украине развязан террор против мирных граждан, из-за чего они "слова не имеют". Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Граждане Украины, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой в ходе посещения центра "Зотов" в Москве.
Также Владимир Путин в ходе этой встречи заявил, что Россия нанесла удар по украинскому центру принятия решений. По его словам, речь идёт о штабе военной разведки страны.
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