Путин: Конкуренция России и Украины после распада СССР была неизбежна

Конкуренция России и Украины после развала СССР была неизбежной, однако архитекторы тех событий надеялись, что она будет носить цивилизованный характер и основываться на близости двух государств. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Видимо, те, кто этим занимался, исходили из того, что всё будет происходить цивилизованным способом и, более того, на основе нашей близости, общности — исторической, культурно-языковой и так далее. Но всё пошло по другому пути, к сожалению", — сказал он, отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой в ходе посещения центра "Зотов" в Москве.