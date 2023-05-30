Путин обвинил Киев в попытках дезорганизовать работу Запорожской АЭС

Киевские власти пытаются дезорганизовать работу Запорожской атомной электростанции или использовать "грязные устройства". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер, отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой, касающийся атаки дронов на Москву, подчеркнул, что вызывают беспокойство попытки Незалежной вызвать ответную реакцию России, и граждане Украины должны знать об этих попытках.

"Есть <…> угрозы, связанные, например, с попытками дезорганизовать работу на Запорожской атомной станции или использовать какие-то грязные устройства подобного рода, связанные с атомной промышленностью", — сказал глава государства.