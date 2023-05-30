Онколог рассказал, есть ли шанс полностью излечиться от рака

Значительно снизить риск возникновения рака и совершенствовать помощь больным сегодня вполне возможно, а вот вылечить полностью коварную болезнь, увы, пока нет. Об этом заявил онколог Евгений Черёмушкин.

Он пояснил, что рак является естественным механизмом регуляции организма, который срабатывает при определённых условиях. Есть множество различных факторов, которые повышают риск развития смертельного заболевания. Злокачественные опухоли могут возникнуть в любом возрасте, даже если кажется, что человек ведёт здоровый образ жизни.

"Зачатки опухоли, например, лет в 90 у человека будут 100%. Даже раньше, когда знаний и возможностей в медицине было меньше, если человек умирал от естественных признаков, то после в его организме находили эти зачатки. В онкологии вообще нет понятия выздоровления — только жизнь без признаков болезни", — пояснил Черёмушкин в беседе с изданием NEWS.ru.