Врач указала на одну из распространённых ошибок при измерении давления

Чтобы избежать инфаркта или инсульта, которые могут привести к инвалидности или даже летальному исходу, следует контролировать артериальное давление. Об этом предупредила кардиолог поликлиники № 6 Санкт-Петербурга Татьяна Штырова.

Как отметила она в интервью изданию "Доктор Питер", люди старше 45 лет нередко допускают ошибку при измерении давления. Тонометры, которые надевают на запястье, не подходят для данной возрастной группы. По словам врача, их следует использовать только для пациентов младшего возраста.

"С возрастом артерии более жёсткие, просветы в сосудах сужаются, поэтому измерение тонометром на запястье не совпадает с реальным давлением. Пациенты старше 45 лет измеряют артериальное давление только на предплечье", — пояснила Штырова.

Чтобы правильно измерить артериальное давление, необходимо надеть манжету, подождать от одной до трёх минут и выполнить первый замер. Спустя минуту необходимо повторить процедуру. Если показания при втором замере будут ниже, то это считается правильным результатом. Если же выше, нужно провести ещё один замер через минуту и подсчитать среднее значение второго и третьего замеров для получения точного результата.