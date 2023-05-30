Срочно к врачу: Гастроэнтеролог пояснила, какой цвет языка кричит об угрозе здоровью

В норме язык должен быть умеренно розового цвета, другие оттенки могут говорить о болезнях. Об этом рассказала гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. По её словам, серовато-белый цвет языка может говорить о гастрите.

"Если у человека гастрит, язва желудка и другие болезни органов ЖКТ, то язык может изменить цвет на серовато-белый. Налёт обычно локализуется в задних отделах органа, но иногда может захватывать и всю поверхность. При болезнях печени нарушается обмен желчных пигментов — продуктов распада белков крови. В результате мягкие ткани организма, в том числе слизистая оболочка языка, окрашиваются в характерный жёлтый цвет", — отметила врач в беседе с "Газетой.ru".

По её словам, при скарлатине на языке заметен желтоватый налёт, а при дифтерии видны серо-белые плёнки. При кандидозе образуются творожистые бляшки, которые трудно снять даже зубной щёткой. А при диабете язык становится сухим, на нём появляются оранжево-жёлтые высыпания, которые зудят. Слишком бледным он может быть при железодефицитной анемии.

"Сталкиваются пациенты с изменением языка и при так называемом географическом языке, или, как его называют в медицине, десквамативном глоссите (это образование на теле языка ярко-красных очагов с белой каймой, борозд и трещин). Такие очаги могут мигрировать из одной области языка в другую", — отметила Кашух.

Она добавила, что на цвет языка могут повлиять афты — небольшие язвочки, покрытые сверху серым или желтоватым налётом. Как правило, они сильно болят, поэтому при их появлении необходимо обратиться к стоматологу.