"Стали шалить сильно": Вынесен приговор россиянке, отравившей дочь и внуков

Жительницу села Александровка Марксовского района Саратовской области, отравившую своих внуков и дочь-инвалида, приговорили к 19 годам колонии. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, в 2021 году 50-летняя сельчанка и её муж попали в автомобильную аварию, в ходе которой она получила лёгкие травмы, а супруг погиб. После трагедии в семье наступил разлад.

Признание жительницы Саратовской области в отравлении родственников. Видео © Telegram / Следком

"У меня внуки стали шалить сильно, и у дочери постоянные приступы и днём, и ночью были. Стала уставать, так как по мужу была тоска. В бардачке [его машины] лежала отрава. Спустя девять дней после похорон у меня эта мысль уже логично пошла, и 11-го числа, когда я стала готовить ужин, внуков спросила, что они хотят, а они сказали, что лапшу в молоке", — рассказала женщина.

Приготовив ужин и убедившись, что домашние заняты делами, убийца сходила к машине и взяла пакетик с ядом. Вернувшись, она добавила его в еду и накрыла стол. Через несколько дней её внуки трёх-, пяти- и семилетнего возраста, а также 23-летняя дочь-инвалид скончались.

Признание женщины удалось получить только в 2022 году после дополнительных разбирательств. Суд приговорил её к 19 годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год.