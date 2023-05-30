Россиянка отсудила 200 тысяч рублей за огромную лужу на дороге

Жительница Екатеринбурга отсудила у коммунальщиков более 200 тысяч рублей за лужу на дороге, сообщает ЕАН.

По данным издания, в июле 2021 года она ехала за рулём BMW по улице Комсомольской. На дороге была огромная лужа, объехать которую не представлялось возможным. Женщина продолжила движение на свой страх и риск, и её авто заглохло прямо посреди лужи. В итоге иномарку увезли на эвакуаторе, а ремонт в автосервисе обошёлся в 241 814 рублей.

И вот недавно Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования истицы в полном объёме. При этом коммунальщики подали апелляционную жалобу в областной суд, ссылаясь на то, что водитель якобы сама виновата, но решение райсуда осталось без изменений. Как подчеркнули в инстанции, оно уже вступило в силу.