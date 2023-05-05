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5 мая, 04:36

Названа фраза, которой легко можно отпугнуть автоподставщиков

Автоэксперт Шапарин дал совет вызывать ГИБДД в случае автоподставы

Мошенников, которые провоцируют ДТП, а потом вымогают деньги с водителей, можно отпугнуть фразой про обращение в ГИБДД. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По словам эксперта, существуют разные схемы автоподстав, в частности, злоумышленник может спровоцировать ДТП, управляя некогда дорогим, но уже исчерпавшим ресурс автомобилем — например, подержанным "мерседесом".

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"Мошенник за рулём такой машины устраивает или провоцирует аварию, а потом уверяет другого водителя, что тот поцарапал якобы дорогой автомобиль и должен заплатить за это большие деньги", объяснил Шапарин в интервью радио Sputnik.

Также автоэксперт добавил, что в данной ситуации предложение обратиться в ГИБДД и оформить ДТП может отпугнуть обманщика, так как автоподставщики не заинтересованы в том, чтобы действовать в правовом поле, они хотят просто выманить деньги у жертвы.

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А ранее автоэксперт Максим Ракитин напомнил, что весенние выбоины опасны для шин и двигателя. По словам специалиста, следует посмотреть, как другие машины проезжают ямы. Если автомобиль просел в лужу до места соединения порогов с дверьми, то это неприятная ситуация, ведь тогда вода может попасть в салон.

Обложка ©

T.me / ГИБДД России

Юлия Коновалова
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