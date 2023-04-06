Названы запчасти автомобиля, которые нельзя восстанавливать

В последнее время наблюдается подорожание некоторых запчастей на машины, и поэтому многие автовладельцы стали чаще обращаться в сервис. Как напомнил в беседе с Ura.ru автоэксперт, автообозреватель, партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто, некоторые детали ремонтировать нельзя.

По его словам, среди них, в частности, б/у элементы тормозной системы. При этом некоторые части кузова восстанавливать можно.

"У нас есть некая промышленность по восстановлению этих деталей, по их разборке, но это полулегально. Во всём мире — это нормальная промышленность. Такая же нужна, наверное, и у нас. Но только при этом надо прописать всё очень чётко, все требования, что можно, что нельзя", — пояснил он.

Эксперт считает, что эта система по замене восстановленными запчастями должна быть очень прозрачной. В частности, в ней должны быть прописаны обязательные критерии по цене, чтобы у человека был выбор.