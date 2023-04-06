ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

6 апреля, 05:09

Названы запчасти автомобиля, которые нельзя восстанавливать

Автоэксперт Моржаретто предложил восстанавливать кузовные части из-за дефицита

В последнее время наблюдается подорожание некоторых запчастей на машины, и поэтому многие автовладельцы стали чаще обращаться в сервис. Как напомнил в беседе с Ura.ru автоэксперт, автообозреватель, партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто, некоторые детали ремонтировать нельзя.

По его словам, среди них, в частности, б/у элементы тормозной системы. При этом некоторые части кузова восстанавливать можно.

Автоэксперт рассказал, для кого особо опасен непрогретый асфальт

Автоэксперт рассказал, для кого особо опасен непрогретый асфальт

"У нас есть некая промышленность по восстановлению этих деталей, по их разборке, но это полулегально. Во всём мире — это нормальная промышленность. Такая же нужна, наверное, и у нас. Но только при этом надо прописать всё очень чётко, все требования, что можно, что нельзя", — пояснил он.

Эксперт считает, что эта система по замене восстановленными запчастями должна быть очень прозрачной. В частности, в ней должны быть прописаны обязательные критерии по цене, чтобы у человека был выбор.

Автомобилистам назвали идеальную температуру для смены зимней резины на летнюю

Автомобилистам назвали идеальную температуру для смены зимней резины на летнюю

А автоэксперт Максим Ракитин ранее напомнил, что весенние выбоины опасны для шин и двигателя. По его словам, следует посмотреть, как другие машины проезжают ямы. Если автомобиль просел в лужу до места соединения порогов с дверьми, то это неприятная ситуация, ведь тогда вода может попасть в салон.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Эксплуатация автомобиля
  • Авто

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров