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30 мая, 15:02

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 15

<p>Трибуна обрушилась на Гребном канале в Ростове-на-Дону. Фото © ГУ МЧС России по Ростовской области</p>

Трибуна обрушилась на Гребном канале в Ростове-на-Дону. Фото © ГУ МЧС России по Ростовской области

Количество пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 15, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"На данный момент точно известно о 15 пострадавших, в том числе о пятерых взрослых и десяти детях. К сожалению, одна женщина погибла. Ещё одна женщина и двое детей — в крайне тяжёлом состоянии. Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь", написал он в телеграм-канале.

На месте работают спасатели, медики, правоохранители, проводится расследование.

МЧС показало видео с места обрушения трибуны в Ростове во время футбольного матча

МЧС показало видео с места обрушения трибуны в Ростове во время футбольного матча

Напомним, в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна на Гребном канале — её сдуло сильным ветром. Как уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области, инцидент произошёл во время футбольного матча. В городе действует штормовое предупреждение. 31 мая и 1 июня ливни, гроза, град и ветер в регионе сохранятся.

Александра Вишнякова
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