Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 15
Трибуна обрушилась на Гребном канале в Ростове-на-Дону. Фото © ГУ МЧС России по Ростовской области
Количество пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 15, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"На данный момент точно известно о 15 пострадавших, в том числе о пятерых взрослых и десяти детях. К сожалению, одна женщина погибла. Ещё одна женщина и двое детей — в крайне тяжёлом состоянии. Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь", — написал он в телеграм-канале.
На месте работают спасатели, медики, правоохранители, проводится расследование.
Напомним, в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна на Гребном канале — её сдуло сильным ветром. Как уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области, инцидент произошёл во время футбольного матча. В городе действует штормовое предупреждение. 31 мая и 1 июня ливни, гроза, град и ветер в регионе сохранятся.