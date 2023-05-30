Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 15

Количество пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 15, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"На данный момент точно известно о 15 пострадавших, в том числе о пятерых взрослых и десяти детях. К сожалению, одна женщина погибла. Ещё одна женщина и двое детей — в крайне тяжёлом состоянии. Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь", — написал он в телеграм-канале.

На месте работают спасатели, медики, правоохранители, проводится расследование.