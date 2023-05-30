Родителям назвали фразы, которые могут привести к бегству ребёнка из дома

Родители сами могут спровоцировать побег ребёнка из дома, если не обратят внимание на фразы, которые говорят своему чаду. Некоторые выражения лучше не произносить ни при каких условиях, если вы не хотите потерять его навсегда. Об этом рассказала практикующий педагог-психолог, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева.

"Избегайте использования таких выражений: "Уходи отсюда", "Ты мне никто", "Пошёл вон", "Ты ещё не заработал на свою квартиру", "Ты мне будешь ещё рассказывать, как мне себя вести", "Кем ты себя здесь возомнил", "Развернулся, ушёл и больше не возвращайся", "Попробуй только вернуться", "Без мяча домой не возвращайся" и так далее", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

Психолог пояснила, что в этих словах ребёнок слышит страх и унижение, от которых ему хочется сбежать. Челышева добавила, что главная причина, по которой дети уходят из дома, — тяжёлые психологические обстоятельства, в том числе слишком авторитарное воспитание по принципу "ты или сделаешь, как я сказала, или тебя ждёт наказание". В таком случае ребёнку хочется уйти от нависающей угрозы, пояснила педагог.