Хватит и нескольких секунд: Россиянам объяснили, почему смотреть на сварку опасно

Сварочные работы связаны с мощным ультрафиолетовым излучением, которое представляет опасность для глаз. Смотреть на излучение без средств защиты нельзя, иначе можно получить ожог. Об этом предупредила врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры офтальмологии Института повышения квалификации врачей Федерального медико-биологического агентства Ирина Лещенко.

"Прохожему достаточно засмотреться на сварку всего на несколько секунд, и через четыре-шесть часов у него может возникнуть резкая боль в глазах и начаться обильное слезотечение. Всё дело в мощном ультрафиолетовом излучении от сварки. Это можно сравнить со снежной болезнью, когда человек зимой получает ожог глаз из-за ультрафиолетовых лучей, отражённых от снега", — отметила она в беседе с радио Sputnik.

При боли в глазах нужно как можно быстрее обратиться к врачу, даже если неприятные ощущения возникли не сразу. Медик задействует специальные капли и оценит масштаб травмы, пояснила Лещенко.