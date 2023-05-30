Рэперы отчитались о решении больше не петь про наркотики

Некоторые популярные российские рэперы уведомили МВД об исключении из своих репертуаров песен о наркотиках. Об этом заявил статс-секретарь — замглавы МВД РФ Игорь Зубов в ходе пленарного заседания Госдумы. Он не назвал конкретных исполнителей.

"Задавали тогда вопрос, будут ли рэперов привлекать и так далее. Мы уже сегодня получили достаточное количество писем от известных исполнителей, которые известили нас, что они исключают из своего репертуара эти песни", — сказал он.