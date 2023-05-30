Рэперы отчитались о решении больше не петь про наркотики
МВД: Российские рэперы отчитались об исключении из репертуара песен о наркотиках
Некоторые популярные российские рэперы уведомили МВД об исключении из своих репертуаров песен о наркотиках. Об этом заявил статс-секретарь — замглавы МВД РФ Игорь Зубов в ходе пленарного заседания Госдумы. Он не назвал конкретных исполнителей.
"Задавали тогда вопрос, будут ли рэперов привлекать и так далее. Мы уже сегодня получили достаточное количество писем от известных исполнителей, которые известили нас, что они исключают из своего репертуара эти песни", — сказал он.
Напомним, уже с 2024 года российских рэперов могут начать наказывать за песни о наркотиках. Так, им может грозить административная ответственность, а в случае повторного нарушения — тюремное заключение. Соответствующие поправки приняты Госдумой пока в первом чтении.
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