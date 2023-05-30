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30 мая, 16:46

Рэперы отчитались о решении больше не петь про наркотики

МВД: Российские рэперы отчитались об исключении из репертуара песен о наркотиках

Некоторые популярные российские рэперы уведомили МВД об исключении из своих репертуаров песен о наркотиках. Об этом заявил статс-секретарь – замглавы МВД РФ Игорь Зубов в ходе пленарного заседания Госдумы. Он не назвал конкретных исполнителей.

"Задавали тогда вопрос, будут ли рэперов привлекать и так далее. Мы уже сегодня получили достаточное количество писем от известных исполнителей, которые известили нас, что они исключают из своего репертуара эти песни", сказал он.

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Напомним, уже с 2024 года российских рэперов могут начать наказывать за песни о наркотиках. Так, им может грозить административная ответственность, а в случае повторного нарушения — тюремное заключение. Соответствующие поправки приняты Госдумой пока в первом чтении.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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