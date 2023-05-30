Ожирение признали одним из препятствий для зачатия детей

Ожирение у мужчин снижает объём производимой спермы, количество сперматозоидов, а также негативно сказывается на жизнеспособности мужских половых клеток. К такому выводу пришли андрологи из Медицинского университета имени Шахида Бехешти в Иране. Результаты их исследования опубликовал журнал Basic and Clinical Andrology.

Медики взяли образцы спермы у 32 человек с ожирением и такого же количества мужчин с нормальным индексом массы тела. Всем участникам исследования было меньше 45 лет.

Оказалось, что ожирение снижает объём спермы, а также способность сперматозоидов выживать. Лишний вес увеличивает фрагментацию ДНК сперматозоидов и их количество с незрелым хроматином. Это негативно сказывается на мужской фертильности и эмбриональном развитии.

Исследователи предполагают, что результаты их работы смогут помочь в формировании более эффективных схем лечения мужского бесплодия.