Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону увеличилось до 21
Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 21 человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. На месте ЧП работают экстренные службы.
Место обрушения трибуны в Ростове-на-Дону. Фото © LIFE
"Дети для обследования госпитализированы в лечебное учреждение. По состоянию на 19:10 мск, в результате опрокидывания трибуны пострадал 21 человек, из них 15 детей и 6 взрослых (в том числе одна погибшая женщина)", — говорится в опубликованном сообщении.
Как пишет ТАСС, детей доставляют в 29-ю городскую больницу. По словам собеседника агентства, они "поступают и поступают".
Напомним, в Ростове-на-Дону на Гребном канале из-за сильного ветра обрушилась трибуна. Инцидент произошёл во время футбольного матча. В городе действует штормовое предупреждение. Погибла женщина.
LIFE