Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону увеличилось до 21

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 21 человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. На месте ЧП работают экстренные службы.

Место обрушения трибуны в Ростове-на-Дону. Фото © LIFE

"Дети для обследования госпитализированы в лечебное учреждение. По состоянию на 19:10 мск, в результате опрокидывания трибуны пострадал 21 человек, из них 15 детей и 6 взрослых (в том числе одна погибшая женщина)", — говорится в опубликованном сообщении.

Как пишет ТАСС, детей доставляют в 29-ю городскую больницу. По словам собеседника агентства, они "поступают и поступают".