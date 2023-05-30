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30 мая, 16:43

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону увеличилось до 21

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 21 человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. На месте ЧП работают экстренные службы.

Место обрушения трибуны в Ростове-на-Дону. Фото © LIFE

"Дети для обследования госпитализированы в лечебное учреждение. По состоянию на 19:10 мск, в результате опрокидывания трибуны пострадал 21 человек, из них 15 детей и 6 взрослых (в том числе одна погибшая женщина)", говорится в опубликованном сообщении.

Как пишет ТАСС, детей доставляют в 29-ю городскую больницу. По словам собеседника агентства, они "поступают и поступают".

МЧС показало видео с места обрушения трибуны в Ростове во время футбольного матча

МЧС показало видео с места обрушения трибуны в Ростове во время футбольного матча

Напомним, в Ростове-на-Дону на Гребном канале из-за сильного ветра обрушилась трибуна. Инцидент произошёл во время футбольного матча. В городе действует штормовое предупреждение. Погибла женщина.

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LIFE

Матвей Константинов
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