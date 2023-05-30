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30 мая, 18:37

"Стало плохо": Ветеран "Спартака" попал в реанимацию

Бывший футболист сборной СССР Юрий Гаврилов попал в больницу

<p>Юрий Гаврилов. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Юрий Гаврилов. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Бывший футболист сборной СССР Юрий Гаврилов, который выступал за московский "Спартак" в 70–80-е годы, попал в реанимацию. Об этом заявил председатель Союза ветеранов футбола РФ Александр Мирзоян.

"На данный момент Юрий Гаврилов находится в реанимации. Ему стало плохо", — отметил он в беседе с "РБ Спорт".

Мирзоян отказался раскрывать детали случившегося — по его мнению, обо всём может рассказать сам Гаврилов. Отметим, что в начале мая ему исполнилось 70 лет.

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Ранее Лайф писал, что испанский вратарь французского ПСЖ Серхио Рико находится в тяжёлом состоянии после падения с лошади. До ПСЖ футболист выступал за "Севилью", "Мальорку" и "Фулхэм".

Никита Осипов
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