"Стало плохо": Ветеран "Спартака" попал в реанимацию

Бывший футболист сборной СССР Юрий Гаврилов, который выступал за московский "Спартак" в 70–80-е годы, попал в реанимацию. Об этом заявил председатель Союза ветеранов футбола РФ Александр Мирзоян.

"На данный момент Юрий Гаврилов находится в реанимации. Ему стало плохо", — отметил он в беседе с "РБ Спорт".

Мирзоян отказался раскрывать детали случившегося — по его мнению, обо всём может рассказать сам Гаврилов. Отметим, что в начале мая ему исполнилось 70 лет.