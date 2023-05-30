"Стало плохо": Ветеран "Спартака" попал в реанимацию
Бывший футболист сборной СССР Юрий Гаврилов попал в больницу
Юрий Гаврилов. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Бывший футболист сборной СССР Юрий Гаврилов, который выступал за московский "Спартак" в 70–80-е годы, попал в реанимацию. Об этом заявил председатель Союза ветеранов футбола РФ Александр Мирзоян.
"На данный момент Юрий Гаврилов находится в реанимации. Ему стало плохо", — отметил он в беседе с "РБ Спорт".
Мирзоян отказался раскрывать детали случившегося — по его мнению, обо всём может рассказать сам Гаврилов. Отметим, что в начале мая ему исполнилось 70 лет.
Ранее Лайф писал, что испанский вратарь французского ПСЖ Серхио Рико находится в тяжёлом состоянии после падения с лошади. До ПСЖ футболист выступал за "Севилью", "Мальорку" и "Фулхэм".