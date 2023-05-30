ЦСКА договорился о продлении контракта с форвардом Окуловым

Московский хоккейный клуб ЦСКА договорился о продлении контракта с нападающим Константином Окуловым. Об этом журналистам сообщил президент команды Игорь Есмантович.

"С Окуловым мы договорились. Завтра рассчитываем подписать. Ведём переговоры о продлении на два года", — пояснил он.

28-летний Окулов играет за ЦСКА с 2017 года. В составе москвичей он три раза выигрывал Кубок Гагарина (2019, 2022 и 2023 год). В прошедшем сезоне КХЛ игрок провёл 60 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 54 очка. В плей-офф на счету Окулова 20 очков в 27 матчах.