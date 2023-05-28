СКА подпишет контракт с восходящей звездой российского хоккея

Грицюку 22 года, ранее он выступал за "Авангард". В 2021 году вместе с омским клубом стал обладателем Кубка Гагарина, а по итогам сезона 2021/22 получил приз имени Алексея Черепанова как лучший молодой игрок Континентальной хоккейной лиги. В КХЛ Грицюк провёл 144 матча и набрал в них 84 (41+43) очка. Осенью 2020 года нападающий дебютировал в сборной России, с которой завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине. На Олимпиаде провёл шесть матчей и набрал 3 (1+2) очка. Именно Грицюк забросил победный послематчевый буллит в полуфинале с командой Швеции.