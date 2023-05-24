Двукратный обладатель Кубка Гагарина Толчинский подписал контракт со СКА

Нападающий Сергей Толчинский подписал контракт со СКА сроком на пять лет. Об этом сообщается на сайте петербургского хоккейного клуба.

С 2020 года Толчинский играл в омском "Авангарде". В минувшем сезоне 28-летний форвард провёл 68 матчей в регулярном чемпионате, набрав 56 (16 голов и 40 передач) очков. В плей-офф — 7 (5+2) очков в 14 играх.

Он дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе ЦСКА (2019 год) и "Авангарда" (2021).