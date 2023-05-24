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24 мая, 02:10

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Толчинский подписал контракт со СКА

Нападающий Сергей Толчинский подписал контракт со СКА сроком на пять лет. Об этом сообщается на сайте петербургского хоккейного клуба.

С 2020 года Толчинский играл в омском "Авангарде". В минувшем сезоне 28-летний форвард провёл 68 матчей в регулярном чемпионате, набрав 56 (16 голов и 40 передач) очков. В плей-офф — 7 (5+2) очков в 14 играх.

Форвард СКА Яшкин стал самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ

Форвард СКА Яшкин стал самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ

Он дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе ЦСКА (2019 год) и "Авангарда" (2021).

Ранее КХЛ объявила о новом формате перекрёстного плей-офф в сезоне 2023/24. Теперь во втором раунде Кубка Гагарина будет две группы по четыре команды. В каждой группе выступит по две команды из Западной и Восточной конференции.

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t.me / Охранники Крылова | ХК "Авангард"

Артур Лапсаков
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