Форвард СКА Яшкин стал самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ

Самым ценным игроком регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признан форвард петербургского СКА Дмитрий Яшкин. Об этом объявили в ходе церемонии закрытия сезона-2022/23.

На приз "Золотая клюшка" в этом году также претендовали защитник СКА Александр Никишин. Ещё одним кандидатом был форвард казанского "Ак Барса" Александр Радулов.

Яшкин пришёл в петербургский клуб в 2022 году. За этот сезон он завоевал статусы лучшего бомбардира и снайпера, в 67 матчах набрал 62 очка, плюс 7 очков — в 14 матчах плей-офф. В 2019–2021 годах хоккеист в составе московского "Динамо" был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и объявлен лучшим снайпером.