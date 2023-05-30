Синоптик рассказала, какая погода ждёт москвичей в начале лета

Не успели россияне порадоваться жаркому маю, как финал месяца заставил вновь достать из шкафа тёплые вещи. Начало лета также не обещает жаркой погоды. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"Лето явно стартует не с жаркой погоды. Первого июня в московском регионе ночная температура в первую летнюю ночь составит +5 – +7 градусов, по области — до +3. Будет понижаться и дневная температура: всего 21–23 градуса тепла, в Подмосковье — 19–24 градуса", — рассказала Паршина в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам синоптика, всё же день обещает быть солнечным благодаря антициклону, который ещё останется над Москвой. Хоть и будет достаточно ветрено, преимущественно погода ожидается без осадков, ветер юго-западный, 6–11 метров в секунду. А вот третьего июня дневная температура понизится до +11–16 градусов, прольётся кратковременный дождь.

Паршина подчеркнула, что прохлада в первые дни лета не говорит о том, что весь июнь станет холодным. Одновременно, рассказала метеоролог, нужно знать, что месяц выдастся весьма неустойчивым.