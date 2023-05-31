Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить Москву и Киев
Глава МАГАТЭ Гросси заявил о намерении посетить Москву и Киев
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что в ближайшем будущем хотел бы посетить Россию и Украину.
"Я планирую попробовать поехать в Киев и в Запорожье. Возможно, и в Москву", — заявил Гросси, выступая после заседания Совета Безопасности ООН.
При этом Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ планирует усиливать присутствие на Запорожской атомной электростанции. Он заявил также о том, что агентство намерено следить за соблюдением обеими сторонами предложенных им принципов.
Как писал ранее Лайф, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси озвучил пять принципов по защите ЗАЭС. Так, заметил Гросси, не должно быть атак любого рода с территории АЭС или против неё.