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31 мая, 00:51

Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить Москву и Киев

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о намерении посетить Москву и Киев

<p>Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что в ближайшем будущем хотел бы посетить Россию и Украину.

"Я планирую попробовать поехать в Киев и в Запорожье. Возможно, и в Москву", — заявил Гросси, выступая после заседания Совета Безопасности ООН.

При этом Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ планирует усиливать присутствие на Запорожской атомной электростанции. Он заявил также о том, что агентство намерено следить за соблюдением обеими сторонами предложенных им принципов.

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Как писал ранее Лайф, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси озвучил пять принципов по защите ЗАЭС. Так, заметил Гросси, не должно быть атак любого рода с территории АЭС или против неё.

Арина Родионова
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