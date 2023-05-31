Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить Москву и Киев

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что в ближайшем будущем хотел бы посетить Россию и Украину.

"Я планирую попробовать поехать в Киев и в Запорожье. Возможно, и в Москву", — заявил Гросси, выступая после заседания Совета Безопасности ООН.

При этом Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ планирует усиливать присутствие на Запорожской атомной электростанции. Он заявил также о том, что агентство намерено следить за соблюдением обеими сторонами предложенных им принципов.