Названы самые популярные цвета смартфонов у россиян

Чаще всего россияне при выборе смартфона предпочитают чёрное оформление, пишет "Газета.ru", ссылаясь на исследования компании Realme. В опросе участвовало 2883 человека старше 18 лет, которые интересуются технологиями и мобильными устройствами.

Если следовать статистике, чёрные смартфоны предпочитают 25% опрошенных, по 14% берут синие либо металлические цвета. А 6% отдают предпочтение белому. Более редкие цвета — зелёный, фиолетовый и перламутровый — выбирают 8% респондентов.

Также опрос показал возрастающую популярность в выборе таких необычных оттенков, как "галактический чёрный" и "огненный красный". По крайней мере больше половины респондентов позитивно реагируют на такие предложения. Однако, как выяснилось, для 70,2% опрошенных цвет при выборе смартфона не становится определяющим фактором. А 14% готовы переплатить, только чтобы иметь телефон конкретного цвета.