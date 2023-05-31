В России запустят массовое производство медицинского оборудования
"Известия": В России начнут выпускать технику для реанимации и УЗИ
В России намерены наладить массовое производство медицинского оборудования. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на источник, в частности, в стране хотят выпускать технику для УЗИ, реанимации, анестезии, а также неотложной помощи.
По данным газеты, госкорпорация "Ростех" в данный момент создаёт единый центр для создания такой продукции, который будет координировать работу около 30 предприятий. В планах — увеличить долю на рынке медоборудования в четыре раза. В ассортимент продукции войдёт аппаратура для УЗИ, гинекологии, анестезии и другое необходимое диагностическое оборудование.
"Цель — нарастить долю компании в сегментах присутствия и выйти в список лидеров среди поставщиков изделий для диагностики, хирургии, реанимации, офтальмологии, стоматологии и других направлений медицины. Соответствующие корпоративные процедуры уже стартовали", — рассказал собеседник газеты.
Данную информацию подтвердили в "Ростехе". Там уточнили, что речь может идти о производстве большой линейки продукции под единым брендом. В госкорпорации также заметили, что сложности с поставками из-за рубежа создают спрос на товары отечественных производителей. Для российских предпринимателей это отличный шанс занять освободившиеся ниши, которые на протяжении долгого времени были заняты зарубежными поставщиками.
Ранее ФАС предложила распространить режим параллельного импорта на все товары. Руководитель ведомства Максим Шаскольский подчеркнул, что речь идёт лишь о легально приобретённых и оригинальных товарах иностранного производства. При этом российская сторона должна иметь возможность проверить и подтвердить качество и безопасность таких товаров.
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