В России запустят массовое производство медицинского оборудования

В России намерены наладить массовое производство медицинского оборудования. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на источник, в частности, в стране хотят выпускать технику для УЗИ, реанимации, анестезии, а также неотложной помощи.

По данным газеты, госкорпорация "Ростех" в данный момент создаёт единый центр для создания такой продукции, который будет координировать работу около 30 предприятий. В планах — увеличить долю на рынке медоборудования в четыре раза. В ассортимент продукции войдёт аппаратура для УЗИ, гинекологии, анестезии и другое необходимое диагностическое оборудование.

"Цель — нарастить долю компании в сегментах присутствия и выйти в список лидеров среди поставщиков изделий для диагностики, хирургии, реанимации, офтальмологии, стоматологии и других направлений медицины. Соответствующие корпоративные процедуры уже стартовали", — рассказал собеседник газеты.

Данную информацию подтвердили в "Ростехе". Там уточнили, что речь может идти о производстве большой линейки продукции под единым брендом. В госкорпорации также заметили, что сложности с поставками из-за рубежа создают спрос на товары отечественных производителей. Для российских предпринимателей это отличный шанс занять освободившиеся ниши, которые на протяжении долгого времени были заняты зарубежными поставщиками.