В программе Малышевой развеяли миф об эффективности одного популярного препарата
В программе Малышевой рассказали, что активированный уголь бесполезен при диарее
Эффективность активированного угля при диарее — это всего лишь миф. Так утверждают телеведущая Елена Малышева и её соведущий, иммунолог Андрей Продеус.
В программе "Жить здорово!" рассказали, что диарею вызывают токсические вещества. И применять с этой целью активированный уголь — бесполезное занятие, заметил Продеус. В передаче указали на то, что сейчас существуют более современные и эффективные адсорбенты. Они, по мнению телеведущих, намного лучше популярных у россиян чёрных таблеток.
Как писал Лайф ранее, Малышева назвала "бабушкин" способ сбивать температуру, который опасен для детей. Она объяснила,что во время растирания ребёнка водкой внутрь детского организма попадают молекулы этанола.
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