В программе Малышевой развеяли миф об эффективности одного популярного препарата

Эффективность активированного угля при диарее — это всего лишь миф. Так утверждают телеведущая Елена Малышева и её соведущий, иммунолог Андрей Продеус.

В программе "Жить здорово!" рассказали, что диарею вызывают токсические вещества. И применять с этой целью активированный уголь — бесполезное занятие, заметил Продеус. В передаче указали на то, что сейчас существуют более современные и эффективные адсорбенты. Они, по мнению телеведущих, намного лучше популярных у россиян чёрных таблеток.