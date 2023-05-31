Глава NASA допустил, что человек достигнет Марса в 2040 году

Люди могли бы достичь Марса в 2040 году. Такое мнение высказал глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон. Так он ответил на вопрос о самом раннем сроке для достижения красной планеты.

"В 2040 году, осталось всего 17 лет. Чтобы добраться до Луны, нужно три-четыре дня, но Марс намного дальше", — сказал Нельсон в интервью газете El Mundo.

Чтобы добраться до Марса человеку нужно семь-восемь лет, затем подождать там ещё пару лет, пока расположение планет не позволит вернуться. Обратное путешествие займёт от шести до восьми месяцев, озвучил расчёты Нельсон. Он добавил, что для сохранения жизни людям, отправляющимся на красную планету, предстоит ещё многое разработать.

В интервью Нельсон также озвучил предположение, что Россия продлит работу на МКС до 2030 года. А говоря о Луне, он заявил, что NASA планирует не допустить того, чтобы Китай "присвоил" там участки с водой.

"Вода — это водород и кислород, а это значит, что у нас был бы кислород для дыхания и кислород и водород для производства топлива. И это то, что мы хотим защитить для международного сообщества. Мы не хотим, чтобы Китай отправился туда и присвоил места на Луне", — добавил Нельсон.