Минкультуры исключило из экспертных советов несколько кинорежиссеров
"Ведомости": Минкультуры исключило ряд режиссеров из экспертных советов
Минкульт обновил экспертные советы по игровому, документальному и анимационному кино, а также по фильмам для детей и юношества. Как следует из приказа ведомства, из них исключили нескольких режиссёров. На это обратила внимание газета "Ведомости".
Согласно документу, из состава исключены режиссёры Алексей Учитель, Алексей Федорченко, Владимир Хотиненко, Пётр Ануров и другие. Вместе с этим, экспертный совет пополнился и новыми членами, один из которых депутат Государственной Думы, актёр Дмитрий Певцов.
Новыми членами экспертного совета также стали два представителя РПЦ — протоиерей, настоятель московского храма святителя Николая Мирликийского на Трёх горах Дмитрий Рощин и священник, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко.
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