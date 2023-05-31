"Одна на всех Победа": Для стран СНГ может появиться общий учебник по истории ВОВ

В Госдуме предложили разработать единый школьный учебник об истории Великой Отечественной войны и включить его в школьные программы государств – участников СНГ. Такую идею в письме к вице-премьеру Алексею Оверчуку изложила первый зампредседателя Комитета ГД РФ по просвещению Яна Лантратова.

"Если людям старшего поколения эти действия по конструированию новой исторической памяти, пересмотру итогов Великой Отечественной войны представляются недопустимыми, абсурдными, не имеющими ничего общего с серьёзной исторической наукой, то дети и подростки ложные факты и вбросы очень быстро усваивают", — говорится в письме Лантратовой, оказавшемся в распоряжении RT.

В письме говорится о том, что во многих странах бывшего СССР молодёжь уже стала доверять историческим "фейкам". Одновременно в странах бывшего Советского Союза ещё сильна настоящая историческая память о войне — там проводятся парады Победы, организуются памятные акции. Лантратова указала на то, что, несмотря на имеющиеся разногласия, страны СНГ всё-таки объединяет эта память, с каждым годом ускользающая от детей под влиянием внешних сил. Парламентарий предложила Оверчуку создание межгосударственной комиссии по разработке единого школьного учебника с условным названием "Победа в Великой Отечественной войне: одна на всех".

"Такой проект окажет противодействие попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны. Готова принять самое активное всестороннее участие в реализации данного проекта", — сообщается в документе.