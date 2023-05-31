Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП "Железные дороги Новороссии"

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии", которое объединит железные дороги республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.

"Решение позволит выстроить единую логистику в этих четырёх регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозов", — указывается в сообщении.

Трудоустроиться и перевестись в новую организацию смогут работники таких предприятий, как "Донецкая железная дорога", "Луганская железная дорога", "Херсонская железная дорога", "Мелитопольская железная дорога" и "Железные дороги Донбасса". Указывается, что ФГУП будет относиться к ведению Росжелдора, его головной офис будет находиться в Донецке.