Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП "Железные дороги Новороссии"
Кабмин создал ФГУП, которое объединит железные дороги новых регионов РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии", которое объединит железные дороги республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.
"Решение позволит выстроить единую логистику в этих четырёх регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозов", — указывается в сообщении.
Трудоустроиться и перевестись в новую организацию смогут работники таких предприятий, как "Донецкая железная дорога", "Луганская железная дорога", "Херсонская железная дорога", "Мелитопольская железная дорога" и "Железные дороги Донбасса". Указывается, что ФГУП будет относиться к ведению Росжелдора, его головной офис будет находиться в Донецке.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что работа по интеграции новых регионов РФ должна идти внимательно и системно, чтобы жители чувствовали принадлежность к единому экономическому, образовательному и культурному пространству нашей страны.
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