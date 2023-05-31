В подмосковном Орехово-Зуеве загорелся торговый центр "Феникс". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

По предварительным данным, загорелась проводка на втором этаже. На месте ЧП работают экстренные службы. Площадь возгорания составляет около 80 квадратных метров. Спасатели сейчас тушат пожар. Информация о пострадавших пока не поступала.