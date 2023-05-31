В подмосковном Орехово-Зуеве загорелся торговый центр "Феникс"
В подмосковном Орехово-Зуеве загорелся торговый центр "Феникс". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Пожар в подмосковном торговом центре "Феникс". Видео © SHOT
По предварительным данным, загорелась проводка на втором этаже. На месте ЧП работают экстренные службы. Площадь возгорания составляет около 80 квадратных метров. Спасатели сейчас тушат пожар. Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее Лайф писал, что в подмосковном селе Осташёво загорелся спиртзавод. На месте ЧП были слышны взрывы.
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