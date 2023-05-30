В Подмосковье загорелся спиртзавод, слышны взрывы
Пожар на спиртзаводе в Подмосковье. Обложка © SHOT
В подмосковном селе Осташёво в эти минуты горит спиртзавод. На месте ЧП слышны взрывы, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Было два взрыва. На месте ЧП работают экстренные службы.
Причины возгорания сейчас выясняются. Предприятие принадлежит компании "Константа-Фарм М" (производитель спиртосодержащей фармацевтической продукции).
Ранее в Подмосковье крематорий загорелся во время сожжения кошки. Из-за нагрева дымохода загорелась кровля, огонь охватил 60 квадратных метров