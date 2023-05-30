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30 мая, 10:48

В Подмосковье загорелся спиртзавод, слышны взрывы

<p>Пожар на спиртзаводе в Подмосковье. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/52194" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пожар на спиртзаводе в Подмосковье. Обложка © SHOT

В подмосковном селе Осташёво в эти минуты горит спиртзавод. На месте ЧП слышны взрывы, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Было два взрыва. На месте ЧП работают экстренные службы.

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Причины возгорания сейчас выясняются. Предприятие принадлежит компании "Константа-Фарм М" (производитель спиртосодержащей фармацевтической продукции).

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Иван Косицын
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