В России предложили открыть двери duty free для пассажиров внутренних рейсов

Минфин России подготовил законопроект, разрешающий продажу алкоголя в магазинах duty free при аэропортах пассажирам, которые летают внутренними рейсами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Документом предлагается до 30 июня 2026 года разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов, с установлением особых требований к такой продаже", — говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что такая мера поддержит операторов международных аэропортов РФ и владельцев магазинов duty free, которые понесли убытки из-за пандемии коронавируса и санкций, введённых недружественными странами.