"Пусть любви будет больше": Актриса Равшана Куркова поделилась радостной новостью

Российская актриса Равшана Куркова во второй раз стала матерью. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

Звезда скрывала своё положение, поэтому новость о рождении ребёнка стала для поклонников Курковой приятной неожиданностью. По словам артистки, в марте она родила девочку.

"Сегодня последний день очень важной для меня весны. Хочу, наконец, поделиться своей большой радостью — в марте я родила Гаспару сестрёнку. Пусть любви в этом мире будет больше", — написала Куркова, опубликовав фото и видео, снятые во время беременности.

Поклонники поздравили Куркову с рождением ребёнка. Они пожелали малышке здоровья и счастья. У актрисы есть сын от бизнесмена Сергея Амаряна. Родители мальчика расстались, но сохранили хорошие отношения. Артистка не раскрывает имя возлюбленного, от которого родила дочь, и не комментирует слухи о личной жизни.