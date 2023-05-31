Регион

Уведомления отключены

31 мая, 08:20
5635

"Пусть любви будет больше": Актриса Равшана Куркова поделилась радостной новостью

Актриса Равшана Куркова во второй раз стала матерью

<p>Беременная Равшана Куркова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / rav_shana</p>

Беременная Равшана Куркова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / rav_shana

Российская актриса Равшана Куркова во второй раз стала матерью. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

Звезда скрывала своё положение, поэтому новость о рождении ребёнка стала для поклонников Курковой приятной неожиданностью. По словам артистки, в марте она родила девочку.

"Сегодня последний день очень важной для меня весны. Хочу, наконец, поделиться своей большой радостью — в марте я родила Гаспару сестрёнку. Пусть любви в этом мире будет больше", — написала Куркова, опубликовав фото и видео, снятые во время беременности.

"Лучший год в моей жизни": Актриса Равшана Куркова впервые показала своего годовалого сына

"Лучший год в моей жизни": Актриса Равшана Куркова впервые показала своего годовалого сына

Поклонники поздравили Куркову с рождением ребёнка. Они пожелали малышке здоровья и счастья. У актрисы есть сын от бизнесмена Сергея Амаряна. Родители мальчика расстались, но сохранили хорошие отношения. Артистка не раскрывает имя возлюбленного, от которого родила дочь, и не комментирует слухи о личной жизни.

Ранее Лайф писал, что исполнительница одной из главных ролей в сериале "Теория большого взрыва" Кейли Куоко впервые стала мамой.

Иван Косицын
  • Новости
  • равшанакуркова
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров