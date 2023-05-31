"Пусть любви будет больше": Актриса Равшана Куркова поделилась радостной новостью
Актриса Равшана Куркова во второй раз стала матерью
Беременная Равшана Куркова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / rav_shana
Российская актриса Равшана Куркова во второй раз стала матерью. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.
Звезда скрывала своё положение, поэтому новость о рождении ребёнка стала для поклонников Курковой приятной неожиданностью. По словам артистки, в марте она родила девочку.
"Сегодня последний день очень важной для меня весны. Хочу, наконец, поделиться своей большой радостью — в марте я родила Гаспару сестрёнку. Пусть любви в этом мире будет больше", — написала Куркова, опубликовав фото и видео, снятые во время беременности.
Поклонники поздравили Куркову с рождением ребёнка. Они пожелали малышке здоровья и счастья. У актрисы есть сын от бизнесмена Сергея Амаряна. Родители мальчика расстались, но сохранили хорошие отношения. Артистка не раскрывает имя возлюбленного, от которого родила дочь, и не комментирует слухи о личной жизни.
Ранее Лайф писал, что исполнительница одной из главных ролей в сериале "Теория большого взрыва" Кейли Куоко впервые стала мамой.