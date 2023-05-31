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31 мая, 08:28

Из России временно запретили вывозить патроны и гильзы

Мишустин ввёл временный запрет на вывоз из страны патронов и гильз

Правительство России ввело запрет на вывоз из страны патронов и гильз. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Введён временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определённых калибров", — говорится в сообщении.

Согласно постановлению, запрет при этом не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности ВС РФ, других войск и воинских формирований. Данное решение принято для обеспечения защиты интересов страны.

Документ был подготовлен в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности", добавили в пресс-службе кабмина.

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Ранее сообщалось, что в России стартовало серийное производство популярных мощных снайперских патронов 10,3x77 миллиметров Cheytac, причём все используемые комплектующие — отечественные.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Светлана Оперук
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