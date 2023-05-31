Из России временно запретили вывозить патроны и гильзы
Мишустин ввёл временный запрет на вывоз из страны патронов и гильз
Правительство России ввело запрет на вывоз из страны патронов и гильз. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
"Введён временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определённых калибров", — говорится в сообщении.
Согласно постановлению, запрет при этом не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности ВС РФ, других войск и воинских формирований. Данное решение принято для обеспечения защиты интересов страны.
Документ был подготовлен в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности", добавили в пресс-службе кабмина.
Ранее сообщалось, что в России стартовало серийное производство популярных мощных снайперских патронов 10,3x77 миллиметров Cheytac, причём все используемые комплектующие — отечественные.
ТАСС / Сергей Фадеичев