Депутат рассказала о возможности школьников бесплатно отдохнуть в России

Правительство РФ в этом году выделило миллиард рублей на оплату летнего отдыха школьников с пятого по девятый класс. Благодаря программе школьного туризма в путешествия по родному региону смогут отправиться 200 тысяч ребят. Об этом рассказала первый зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

"В регионах развивается программа школьного туризма. Правительство увидело в проекте большие возможности и удвоило размер субсидии на 2023 год до одного миллиарда рублей. Средства пойдут на компенсацию затрат 29 российским субъектам", — объяснила она в беседе с Ura.ru.

По словам Буцкой, количество участников с начала запуска пилотного проекта увеличилось практически в два раза: в прошлом году участвовало 18 регионов, в этом — уже 29. Куда поедут школьники, будут определять регионы: они получают субсидию, объявляют торги, а организацией путешествий занимаются местные туроператоры.