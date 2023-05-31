Политолог объяснил, почему попытка "экс-слуги народа" засудить Зеленского провалится

На Украине могут возбудить уголовное дело против депутата Верховной рады Гео Лероса, обвинившего президента Владимира Зеленского в госизмене. А дело против самого лидера Незалежной, наоборот, едва ли получит ход. Так считает председатель крымского Центра политического просвещения Иван Мезюхо.

"Не исключаю, что итогом истории станет возбуждение очередного уголовного дела против самого Гео Лероса. Он может поплатиться за свою антипрезидентскую активность", — сказал политолог в беседе с телеканалом "360".

По его словам, Герос конфликтовал с Зеленским ещё до начала боевых действий на Украине. Депутата исключили из фракции "Слуга народа", он критиковал президента и правительство. На одном из заседаний депутат даже показал Зеленскому неприличный жест.

"Естественно, это уголовное дело [против Зеленского] будет закрыто. Оно не имеет никаких перспектив в нынешней Украине, где победили коррупция, кумовство и телефонное право", — отметил политолог.

Герос уже продолжительное время называет украинскую власть коррупционной, постоянно подаёт иски на руководителя офиса президента Андрея Ермака и его семью. Политолог считает, что на Украине депутату может грозить смертельная опасность в виде покушения.