Правительство внесло в Госдуму налоговые поправки, в том числе по удалёнщикам

Правительство России внесло в Государственную думу проект налоговых поправок, который ранее был отозван. Он касается в том числе выплаты НДФЛ удалёнщиками.

Отозван этот документ был из нижней палаты для внесения уточнений. Теперь он вновь появился в электронной базе данных Госдумы. Суть изменений пока не раскрывается.