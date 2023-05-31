Правительство внесло в Госдуму налоговые поправки, в том числе по удалёнщикам
Правительство России внесло в Государственную думу проект налоговых поправок, который ранее был отозван. Он касается в том числе выплаты НДФЛ удалёнщиками.
Отозван этот документ был из нижней палаты для внесения уточнений. Теперь он вновь появился в электронной базе данных Госдумы. Суть изменений пока не раскрывается.
Напомним, что в конце апреля правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении налогов для уехавших граждан, в соответствии с которым российские компании были бы обязаны взимать 30% НДФЛ с выплат сотрудникам или фрилансерам, которые утратили налоговое резидентство. Но позже кабмин отозвал проект для уточнений.
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