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31 мая, 08:51

Правительство внесло в Госдуму налоговые поправки, в том числе по удалёнщикам

Правительство России внесло в Государственную думу проект налоговых поправок, который ранее был отозван. Он касается в том числе выплаты НДФЛ удалёнщиками.

Отозван этот документ был из нижней палаты для внесения уточнений. Теперь он вновь появился в электронной базе данных Госдумы. Суть изменений пока не раскрывается.

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Напомним, что в конце апреля правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении налогов для уехавших граждан, в соответствии с которым российские компании были бы обязаны взимать 30% НДФЛ с выплат сотрудникам или фрилансерам, которые утратили налоговое резидентство. Но позже кабмин отозвал проект для уточнений.

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Андрей Григорьев

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