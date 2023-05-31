Волгоградец надругался над восьмилетней девочкой в подъезде

В Волгограде 48-летнего мужчину задержали по подозрению в сексуальном насилии над восьмилетней девочкой в подъезде дома. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК РФ по области.

Волгоградца задержали по подозрению в насилии над восьмилетней девочкой. Видео © Пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области

"27 мая 2023 года в правоохранительные органы обратилась местная жительница, которая сообщила, что неизвестный мужчина, находясь в подъезде дома номер 189 по проспекту Ленина города Волгограда, напал на её восьмилетнюю дочь и подверг девочку сексуальному насилию. После совершения противоправных действий подозреваемый с места происшествия скрылся", — отметили в ведомстве.

Видео с камер наблюдения позволили быстрее найти злоумышленника, по месту его жительства проведён обыск. Возбуждено уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

"Следственный орган намерен ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", — заключили следователи.