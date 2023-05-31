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31 мая, 09:55

Раскрыты суточные потери ВСУ на Краснолиманском направлении

За сутки уничтожено более 50 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

За сутки на Краснолиманском направлении российские военные уничтожили более 50 бойцов ВСУ и самоходную артиллерийскую установку противника "Гвоздика". Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Макеевка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", — указал он.

Представитель ведомства добавил, что кроме живой силы и артиллерийской установки противника на этом направлении ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубицу Д-30, а также боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град".

Шойгу: ВС РФ совершенствуют применение авиации в ходе СВО

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Ранее Лайф писал о том, что российские войска уничтожили в ДНР командно-наблюдательный пункт штурмового батальона "Скала" ВСУ.

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Vk / Минобороны России

Илья Суриков
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