Раскрыты суточные потери ВСУ на Краснолиманском направлении

За сутки на Краснолиманском направлении российские военные уничтожили более 50 бойцов ВСУ и самоходную артиллерийскую установку противника "Гвоздика". Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Макеевка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", — указал он.

Представитель ведомства добавил, что кроме живой силы и артиллерийской установки противника на этом направлении ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубицу Д-30, а также боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град".