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31 мая, 09:57

В Минобороны рассказали, сколько украинских ракет сбито за сутки

Силы ПВО России за сутки перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS и ракету Storm Shadow

Российские средства ПВО за сутки перехватили 12 снарядов ракетной системы залпового огня HIMARS и одну крылатую ракету большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе брифинга представитель военного ведомства также отметил, что было уничтожено 11 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Верхнекаменка, Залиман в ЛНР, Покровское и Старомайорское в ДНР.

Шойгу заявил, что российские войска перехватили за месяц 29 ракет Storm Shadow

Шойгу заявил, что российские войска перехватили за месяц 29 ракет Storm Shadow

Ранее Лайф писал, что российская авиация в ходе специальной военной операции на Украине поразила пункт временной дислокации 1-й бригады спецназначения Украины. Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский, цель была поражена ракетными и бомбовыми ударами.

Обложка ©

Getty Images / Ceng Shou Yi

Иван Косицын
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