В Минобороны рассказали, сколько украинских ракет сбито за сутки

Российские средства ПВО за сутки перехватили 12 снарядов ракетной системы залпового огня HIMARS и одну крылатую ракету большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе брифинга представитель военного ведомства также отметил, что было уничтожено 11 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Верхнекаменка, Залиман в ЛНР, Покровское и Старомайорское в ДНР.