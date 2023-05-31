В Минобороны рассказали, сколько украинских ракет сбито за сутки
Силы ПВО России за сутки перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS и ракету Storm Shadow
Российские средства ПВО за сутки перехватили 12 снарядов ракетной системы залпового огня HIMARS и одну крылатую ракету большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе брифинга представитель военного ведомства также отметил, что было уничтожено 11 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Верхнекаменка, Залиман в ЛНР, Покровское и Старомайорское в ДНР.
Ранее Лайф писал, что российская авиация в ходе специальной военной операции на Украине поразила пункт временной дислокации 1-й бригады спецназначения Украины. Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский, цель была поражена ракетными и бомбовыми ударами.
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