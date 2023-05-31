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31 мая, 10:06

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: За сутки ВСУ потеряли более 200 военных на Донецком направлении

На Донецком направлении за сутки Вооружённые силы Украины потеряли более 200 военнослужащих. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в районе Авдеевки на Донецком направлении шли наиболее ожесточённые бои. В районах населённых пунктов Красногоровка и Ясиноватая ДНР противника выбили с позиций на ряде участков.

"За сутки на Донецком направлении общие потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубица Д-30, а также две боевые машины "Град", — уточнил он.

Раскрыты суточные потери ВСУ на Краснолиманском направлении

Раскрыты суточные потери ВСУ на Краснолиманском направлении

Ранее Лайф писал о том, что российские средства ПВО за сутки перехватили 12 снарядов ракетной системы залпового огня HIMARS и одну крылатую ракету большой дальности Storm Shadow.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Илья Суриков
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