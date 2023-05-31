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31 мая, 10:38

Песков: Москва скептически относится к проведению саммита ЕПС в Кишинёве

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва скептически относится к проведению саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишинёве.

"Говорить о каких-то европейских процессах в разделённой Европе, в Европе, когда отсутствует диалог многих стран с Россией, конечно, можно, но это неполноценный политический процесс в Европе, и он не может быть полноценным", — отметил он в беседе с журналистами.

Песков добавил, что в Кремле продолжат следить за новостями из Кишинёва и той риторикой, которая будет там преобладать.

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Ранее Лайф писал, что молдавская оппозиция будет блокировать дороги в стране во время саммита ЕПС. Мероприятие должно пройти в республике 1 июня.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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