Песков: Москва скептически относится к проведению саммита ЕПС в Кишинёве

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва скептически относится к проведению саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишинёве.

"Говорить о каких-то европейских процессах в разделённой Европе, в Европе, когда отсутствует диалог многих стран с Россией, конечно, можно, но это неполноценный политический процесс в Европе, и он не может быть полноценным", — отметил он в беседе с журналистами.

Песков добавил, что в Кремле продолжат следить за новостями из Кишинёва и той риторикой, которая будет там преобладать.