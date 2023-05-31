Возле Кремля загорелся отель Four Seasons Hotel Moscow
Отель Four Seasons Hotel Moscow. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
В отеле Four Seasons Hotel Moscow, расположенном у Кремля в центре Москвы, произошёл пожар, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, возгорание произошло в одном из ресторанов гостиницы во время жарки блюда на углях. Сразу же после начала пожара сотрудники отеля самостоятельно провели эвакуацию. В общей сложности было выведено из здания 17 человек. На место ЧП были отправлены экстренные службы.
А недавно в центре Москвы загорелся "звёздный дом" XIX века. Как сообщал Лайф, огромный столб дыма можно было видеть за несколько километров. Огонь успел охватить площадь в 60 квадратов, прежде чем его потушили. Было спасено девять человек, обошлось без пострадавших.