В Белоруссии объяснили, зачем стране российское ядерное оружие

В Белоруссии рассчитывают, что соглашение с РФ о размещении в республике тактического ядерного оружия охладит воинственную риторику Запада и Украины. Об этом в парламенте сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

"Подписано недавно вместе с моим российским коллегой положение о порядке содержания ядерного оружия на территории Республики Беларусь. Это и есть та действенная мера, которая должна охладить агрессивный характер и воинственную риторику, которая идёт от наших соседей", — подчеркнул он.

Хренин добавил, что этот шаг также позволит не допустить более масштабного военного противостояния. Глава Минобороны добавил, что на данном этапе принимаемых армиями России и Белоруссии мер по обеспечению безопасности достаточно.