В Белоруссии объяснили, зачем стране российское ядерное оружие
В Беларуси заявили, что соглашение с РФ о ядерном оружии охладит риторику Запада
В Белоруссии рассчитывают, что соглашение с РФ о размещении в республике тактического ядерного оружия охладит воинственную риторику Запада и Украины. Об этом в парламенте сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
"Подписано недавно вместе с моим российским коллегой положение о порядке содержания ядерного оружия на территории Республики Беларусь. Это и есть та действенная мера, которая должна охладить агрессивный характер и воинственную риторику, которая идёт от наших соседей", — подчеркнул он.
Хренин добавил, что этот шаг также позволит не допустить более масштабного военного противостояния. Глава Минобороны добавил, что на данном этапе принимаемых армиями России и Белоруссии мер по обеспечению безопасности достаточно.
Лайф напоминает, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Президент РФ Владимир Путин привёл аналогию с Вашингтоном, который держит своё тактическое вооружение в Европе. По словам российского лидера, Москва лишь сделает то же самое, не нарушая международных обязательств.
ТАСС / Минобороны РФ