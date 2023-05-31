Политолог объяснил, о чём говорит уничтожение последнего боевого корабля ВМС Украины
Политолог Межуев: Уничтожение корабля Украины — результат превосходства ВМФ РФ
Уничтожение российскими войсками последнего боевого корабля ВМС Украины "Юлий Олефиренко" означает ограничение возможностей Киева на море, а также доказывает факт военного превосходства России в этом регионе. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог, главный редактор сайта "Политаналитика" Борис Межуев.
"Это, конечно, событие, означающее, что военно-морские возможности Украины ограничены. И превосходство на Чёрном море всё-таки у России есть", — сказал он.
Политолог подчеркнул, что на Украине постоянно идут разговоры о водной блокаде Крыма, которую ВСУ якобы обеспечат с помощью средств НАТО или самостоятельно. Однако этого не случится, уверен Межуев, вне зависимости от результата контрнаступления на суше.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины. По данным Минобороны РФ, речь идёт о судне "Юрий Олефиренко".
ТАСС / Zuma / Tarasov