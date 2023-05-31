Политолог объяснил, о чём говорит уничтожение последнего боевого корабля ВМС Украины

Уничтожение российскими войсками последнего боевого корабля ВМС Украины "Юлий Олефиренко" означает ограничение возможностей Киева на море, а также доказывает факт военного превосходства России в этом регионе. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог, главный редактор сайта "Политаналитика" Борис Межуев.

"Это, конечно, событие, означающее, что военно-морские возможности Украины ограничены. И превосходство на Чёрном море всё-таки у России есть", — сказал он.

Политолог подчеркнул, что на Украине постоянно идут разговоры о водной блокаде Крыма, которую ВСУ якобы обеспечат с помощью средств НАТО или самостоятельно. Однако этого не случится, уверен Межуев, вне зависимости от результата контрнаступления на суше.