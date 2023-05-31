Регион

Уведомления отключены

31 мая, 10:56

Политолог объяснил, о чём говорит уничтожение последнего боевого корабля ВМС Украины

Политолог Межуев: Уничтожение корабля Украины — результат превосходства ВМФ РФ

Уничтожение российскими войсками последнего боевого корабля ВМС Украины "Юлий Олефиренко" означает ограничение возможностей Киева на море, а также доказывает факт военного превосходства России в этом регионе. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог, главный редактор сайта "Политаналитика" Борис Межуев.

"Это, конечно, событие, означающее, что военно-морские возможности Украины ограничены. И превосходство на Чёрном море всё-таки у России есть", — сказал он.

Политолог подчеркнул, что на Украине постоянно идут разговоры о водной блокаде Крыма, которую ВСУ якобы обеспечат с помощью средств НАТО или самостоятельно. Однако этого не случится, уверен Межуев, вне зависимости от результата контрнаступления на суше.

Минобороны раскрыло, где в зоне СВО сейчас ведутся самые ожесточённые бои

Минобороны раскрыло, где в зоне СВО сейчас ведутся самые ожесточённые бои

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины. По данным Минобороны РФ, речь идёт о судне "Юрий Олефиренко".

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Tarasov

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Украина
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров