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31 мая, 10:34

Главу села в Дагестане расстреляли на улице

В Дагестане расстреляли главу села Рубас

<p>Убит глава села Рубас Дербентского района Гаджикурбан Байрамбегов. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/52255" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Убит глава села Рубас Дербентского района Гаджикурбан Байрамбегов. Обложка © SHOT

В Дагестане убили главу села. Жертвой стал руководитель населённого пункта Рубас Дербентского района Гаджикурбан Байрамбегов, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, мужчину расстреляли, когда он выходил из здания администрации. По предварительным данным, убийца задержан. На месте ЧП работают правоохранители.

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Иван Косицын
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