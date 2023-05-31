Главу села в Дагестане расстреляли на улице
В Дагестане расстреляли главу села Рубас
Убит глава села Рубас Дербентского района Гаджикурбан Байрамбегов. Обложка © SHOT
В Дагестане убили главу села. Жертвой стал руководитель населённого пункта Рубас Дербентского района Гаджикурбан Байрамбегов, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, мужчину расстреляли, когда он выходил из здания администрации. По предварительным данным, убийца задержан. На месте ЧП работают правоохранители.
Ранее Лайф писал, что в Австралии найден мёртвым активист Джеймс Уолтерс, который поддерживал Россию и называл Украину террористическим государством. Причина его гибели не раскрывается.