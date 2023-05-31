Житель Дагестана объяснил, почему застрелил главу села посреди улицы
Задержан житель Дагестана, расстрелявший на улице главу села
В Дагестане задержали мужчину, который застрелил главу села Рубас Дербентского района Гаджикурбана Байрамбегова. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ по региону.
Место убийства главы села Рубас в Дагестане и допрос задержанного. Видео © t.me / mvd_dagestan
По данным ведомства, днём 31 мая 62-летний Байрамбегов был убит у собственного дома. Подозреваемый в убийстве 58-летний местный житель сам сдался сотрудникам полиции и сознался в содеянном.
Оружие, из которого застрелили главу села Рубас в Дагестане. Фото © t.me / mvd_dagestan
"Он пояснил, что у него с убитым был серьёзный конфликт из-за недвижимости, мирно разрешить который не удавалось в течение длительного времени", — подчеркнули в ведомстве.
Подозреваемый на видео говорит, что глава села продал его дом и "сделал бомжом". Задержанный доставлен в отдел полиции.
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t.me / mvd_dagestan