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31 мая, 12:19

"Надо знать своё место": Лавров осадил американского посла в ЮАР

Лавров посоветовал американскому послу в ЮАР Бригети "знать своё место"

Американскому послу в Южно-Африканской Республике Рубену Бригети нужно "знать своё место и не лезть в чужие дела". Так глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал обвинения со стороны дипломата — тот заявил о якобы имеющих место поставках оружия Претории в нашу страну.

"Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо, в общем-то, знать своё место и не лезть в чужие дела", — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что Москва никогда не нарушала международное право в отличие от стран Запада, которые, "декларировав нейтралитет в отношении событий на Украине", накачивают её современным дальнобойным оружием.

Американский посол извинился перед ЮАР за обвинения в поставках оружия России

Американский посол извинился перед ЮАР за обвинения в поставках оружия России

Напомним, что ранее посол США в ЮАР Рубен Бригети был вызван в МИД ЮАР после его заявлений о поставках оружия, которые Россия якобы получала от республики.

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VK / МИД России

Наталья Исакова
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