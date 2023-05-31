"Надо знать своё место": Лавров осадил американского посла в ЮАР

Американскому послу в Южно-Африканской Республике Рубену Бригети нужно "знать своё место и не лезть в чужие дела". Так глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал обвинения со стороны дипломата — тот заявил о якобы имеющих место поставках оружия Претории в нашу страну.

"Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо, в общем-то, знать своё место и не лезть в чужие дела", — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что Москва никогда не нарушала международное право в отличие от стран Запада, которые, "декларировав нейтралитет в отношении событий на Украине", накачивают её современным дальнобойным оружием.