Нейросеть подсчитала, сколько весит Ким Чен Ын

Южнокорейская разведка с помощью искусственного интеллекта определила вес лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщил депутат от правящей партии "Гражданская сила" Ю Сан Бом, его слова приводит агентство Yonhap.

"В ходе публичного выступления 16 мая Ким Чен Ын выглядел уставшим, с чёткими тёмными кругами под глазами, анализ веса с помощью искусственного интеллекта показал, что он весит где-то между 140 и 150 килограммами", — сказал Ю.

По данным южнокорейской разведки, Ким Чен Ын страдает бессонницей. Также на его руках видны царапины, указывающие на дерматит, вызванный аллергией и стрессом. При этом неизвестно, такой вывод был сделан на основе визуального анализа или с помощью компьютерных технологий.