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31 мая, 12:16

Нейросеть подсчитала, сколько весит Ким Чен Ын

Южнокорейская разведка с помощью ИИ подсчитала, что Ким Чен Ын весит 140–150 кг

<p>Ким Чен Ын. Фото © ТАСС / AP</p>

Ким Чен Ын. Фото © ТАСС / AP

Южнокорейская разведка с помощью искусственного интеллекта определила вес лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщил депутат от правящей партии "Гражданская сила" Ю Сан Бом, его слова приводит агентство Yonhap.

"В ходе публичного выступления 16 мая Ким Чен Ын выглядел уставшим, с чёткими тёмными кругами под глазами, анализ веса с помощью искусственного интеллекта показал, что он весит где-то между 140 и 150 килограммами", — сказал Ю.

По данным южнокорейской разведки, Ким Чен Ын страдает бессонницей. Также на его руках видны царапины, указывающие на дерматит, вызванный аллергией и стрессом. При этом неизвестно, такой вывод был сделан на основе визуального анализа или с помощью компьютерных технологий.

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Ранее СМИ писали, что лидер КНДР Ким Чен Ын переживает кризис среднего возраста. Из-за этого северокорейский политик якобы начал злоупотреблять алкоголем.

Светлана Оперук
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