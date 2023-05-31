Нейросеть подсчитала, сколько весит Ким Чен Ын
Южнокорейская разведка с помощью ИИ подсчитала, что Ким Чен Ын весит 140–150 кг
Ким Чен Ын. Фото © ТАСС / AP
Южнокорейская разведка с помощью искусственного интеллекта определила вес лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщил депутат от правящей партии "Гражданская сила" Ю Сан Бом, его слова приводит агентство Yonhap.
"В ходе публичного выступления 16 мая Ким Чен Ын выглядел уставшим, с чёткими тёмными кругами под глазами, анализ веса с помощью искусственного интеллекта показал, что он весит где-то между 140 и 150 килограммами", — сказал Ю.
По данным южнокорейской разведки, Ким Чен Ын страдает бессонницей. Также на его руках видны царапины, указывающие на дерматит, вызванный аллергией и стрессом. При этом неизвестно, такой вывод был сделан на основе визуального анализа или с помощью компьютерных технологий.
Ранее СМИ писали, что лидер КНДР Ким Чен Ын переживает кризис среднего возраста. Из-за этого северокорейский политик якобы начал злоупотреблять алкоголем.